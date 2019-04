Irão ameaça retaliar se EUA classificarem Guarda Revolucionária como terrorista

A Guarda Revolucionária e o Parlamento iranianos avisaram hoje os Estados Unidos de que adoptarão represálias se Washington incluir na sua lista de grupos terroristas aquela força militar de elite iraniana.

“Se os norte-americanos fizerem uma jogada tão estúpida e puserem em perigo a nossa segurança nacional, aplicaremos medidas recíprocas”, sublinhou o comandante dos Guardiães da Revolução do Irão, Mohamad Ali Yafari.

O general garantiu que, se os Estados Unidos declararem os Guardiães da Revolução como grupo terrorista, o Exército e as forças de segurança norte-americanas “não experimentarão paz no Médio Oriente”, segundo a televisão estatal iraniana.

Por seu lado, o Parlamento iraniano anunciou horas antes que elaborou um projeto de lei para colocar o Exército norte-americano na lista de grupos terroristas, como “medida de reciprocidade”, caso Washington tome essa medida contra os Guardiães.

O projeto de lei colocará “os militares dos Estados Unidos ao lado do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico na lista de grupos terroristas” do Irão, disse o presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, Heshmatolah Falahatpisheh.

O deputado defendeu também os Guardiães salientando que tiveram “um grande papel na luta contra o terrorismo”, ao terem enviado conselheiros militares para a Síria e o Iraque.

“Os Estados Unidos, ao incluírem o nome da Força dos Guardiães da Revolução na lista dos grupos terroristas, praticamente está a ajudar os terroristas”, sustentou Falahatpisheh.

Há dois dias, o diário The Wall Street Journal noticiou, citando responsáveis norte-americanos, que a Administração Trump tenciona classificar a Guarda Revolucionária iraniana como grupo terrorista.

Nos últimos anos, Washington impôs sanções a dezenas de entidades e indivíduos ligados aos Guardiães, mas será a primeira vez que designa como ‘grupo terrorista’ os militares de outro país.

A Guarda Revolucionária, criada após o triunfo da Revolução Islâmica de 1979 para proteger o novo sistema teocrático, é a organização militar mais poderosa do Irão e controla vastos sectores económicos do país.