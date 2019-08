Bombeiros de Gran Canaria criticam abandono do Parque Natural de Tejeda

Num comunicado emitido há menos de uma hora, os Bombeiros-Sapadores de Gran Canaria quiseram deixar o seu agradecimento às mensagens de apoio, apelar às pessoas para que sigam as recomendações das autoridades, mas sobretudo deixar um lamento para o estado de abandono do Parque Natural de Tejeda, onde desde sábado lavra um grande incêndio, que já dizimou cerca de 6 mil hectares de floresta endémica e levou á evacuação de mais de 8 mil pessoas.

Começam por referir o agradecimento a “todas as manifestações de apoio ao mais alto nível, e solicitamos, por favor, que sigam as recomendações das autoridades”, salientando que “toda a equipa dos Bomberos de Gran Canari está envolvida no trabalho de extinção, incluindo pessoal em férias fora da ilha, está antecipando o seu regresso para poder ajudar num momento tão difícil para o nosso legado natural e a segurança dos cidadãos”.

No entanto, apontam: “Não é hora de críticas, não é hora de censuras aos que administram política e operacionalmente o Consórcio Gran Canaria Fogos nos últimos anos, e todos sabem que desde 2011 o Parque Tejeda está fechado por falta de pessoal e isso, tem sido a nossa luta por anos, porque sabíamos que tais infortúnios poderiam acontecer e devemos estar preparados, e nenhum político nos prestou atenção...”, atiram na sua página de Facebook.

Voltando ao combate, em tom emotivo escrevem: “Neste momento todo o pessoal de Bomberos de Gran Canaria está a combater, ‘com coração de coragem’ e com lágrimas nos olhos, no desespero extremo e impotência, nós temos que trabalhar e trabalhar.”

E ainda deixam mais um apelo: “Não temos tempo para responder a mensagens, para fazer declarações. Esse momento chegará quando tudo acabar e estará lá, quando os representantes do colectivo farão um relatório que, depois, será enviado para a comunicação social em uma conferência de imprensa. Pedimos as nossas desculpas, mas apenas queremos acabar com esta ‘fera de fogo’, que está a devorar a nossa bela ilha e, com ela, ferir todos os cidadãos da Gran Canaria e das Ilhas Canárias em geral.”

Actualmente, além das centenas de efectivos em terra, o combate é feito por 16 aeronaves, quatro dos quais hidroaviões, 9 helicópteros de extinção, 2 helicópteros de coordenação e um air tractor).

Resumo de estradas fechadas ao trânsito (fonte Bomberos de Gran Canaria)

“*GC-60* entre cruce con la GC-600 (Ayacata) y Tejeda

*GC-15* desde Cruce con GC-600 (Cueva Grande) a Tejeda

*GC-600* en cruce con GC-15 en sentido ascendente (Cueva Grande)

*GC-210* completa desde La Aldea a Artenara y Tejeda

*GC-216* (Tamadaba), *GC-217* (Coruña) y *GC-215* (Las Cuevas) completas

*GC-21* desde Artenara al Cruce con la GC-30 (La Laguna)

*GC-220* desde el PK 9+300 (Saucillo) al cruce con la GC-21 (Los Garajes)

*GC-150* completa, desde cruce con GC-600 (Los Pechos) a cruce con GC-15 (Pinos de Galdar)

*GC-230* completa, desde el cruce con GC-21 a cruce con GC-15 (Cueva Corcho)

*GC-400* completa, desde el cruce con la GC-42 al cruce con la GC-230 (Ariñez)

*GC-305* entre cruce con GC-21 hasta el Pk 5+500 (Zumacal)

*GC-70* desde el PK 14,500 (Montaña Alta) a cruce con GC-21 (Pinos de Galdar)

*GC-710* completa desde el cruce con GC-70 (Montaña Alta) al cruce con la GC-220 (Fagajesto)

*GC-75* desde el pk 12+100 (Zarzagorda) a cruce con GC-70 (Fontanales)

*GC-704* completa desde el cruce con la GC-700 hasta el final ( Los Tilos )

*GC-231* desde cruce con GC-232 (San Pedro) hasta el final (el Sao)

*GC-200* entre Agaete y La Aldea”