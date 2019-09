Veja o vídeo da visita de Marcos Piangers, orador da conferência ‘Inovação e Futuro’, ao DIÁRIO

O DIÁRIO recebeu, esta terça-feira, uma visita ‘especial’. Trata-se de Marcos Piangers, orador que amanhã dará o seu contributo na conferência ‘Inovação e Futuro’. Nesta que será a 4.ª edição deste evento, uma organização do DIÁRIO, NOS Empresas, Casino da Madeira, com o patrocínio do Santander, Delta Cafés, em parceria com Lisbon Economics & Management, Start Up Madeira e o M-ITI.

A conferência ‘Inovação e Futuro’, que este ano tem como tema: ‘Educar na Era Digital’, realiza-se esta quarta-feira, dia 4 de Setembor, a partir das 15 horas, no Centro de Congressos da Madeira, e terá como convidados: Marcos Piangers e Sofia Fernandes.