Volume de negócios do Sector Empresarial da Madeira cresce 11 milhões de euros

De acordo com o Relatório Anual do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao exercício de 2018, que já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional, houve um crescimento do volume de negócios do SERAM em cerca de 11 milhões de euros (+1,9%).

O relatório revela ainda que houve, de igual forma, uma melhoria do resultado operacional bruto (EBITDA) do SERAM em cerca de 14 milhões de euros (+8,3%), bem como a melhoria do resultado operacional (EBIT) do SERAM em cerca de 19 milhões de euros (+62,2 %), acompanhado pela melhoria das suas margens de + 1,7 p.p. e +3,0 p.p., respectivamente.

Este é o segundo ano consecutivo, com lucro de cerca de 14 milhões de euros.

Além disso, adianta que houve um aumento do investimento em cerca de 38 milhões de euros (+47,1%), assim como a diminuição do passivo do SERAM em cerca de 85 milhões de euros (-4,2%).

Mais: houve ainda a diminuição da dívida total do SERAM em cerca de 149 milhões de euros (-10,2%) e o aumento do capital próprio do SERAM em cerca de 20 milhões de euros (+3,1%).