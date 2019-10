Vinhos da Madeira promovidos no evento ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’ em Lisboa

Até ao próximo dia 28, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP – RAM (IVBAM), em articulação com duas empresas do sector vinícola, irá promover os Vinhos Tranquilos da Madeira, no evento ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’, a ter lugar na Fill – Centro de Congressos e Exposições de Lisboa.

‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’, é um dos maiores eventos do sector em Portugal, com mais de 400 produtores de vinhos presentes e mais de 16 mil visitantes, que congrega produtores de todas as regiões do país e onde os vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados têm uma ampla representação neste acontecimento anual.

Os vinhos Tranquilos da Madeira far-se-ão representar nesta feira com um stand próprio, no qual estarão em prova os vinhos com DO ‘Madeirense’ (brancos, tintos e rosés) dos produtores Duarte Caldeira & Filhos - Seixal Wines, Lda, com a sua marca ‘Terras do Avô’ e Diana Silva Wines, com a sua marca ‘Ilha’.

Esta será uma oportunidade única para os produtores madeirenses demonstrarem a qualidade dos vinhos tintos, brancos, rosés e espumante produzidos na Madeira, quer aos profissionais do sector a nível nacional, quer ao publico enófilo.

A realização destas acções enquadra-se no Plano Promocional dos Vinhos da Madeira cofinanciado no âmbito Programa Operacional “Regional da Madeira 2014-2020”.