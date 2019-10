O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), em parceria com cinco empresas do sector do Vinho Madeira, reforça acções promocionais no mercado Japonês, mercado estratégico para exportação do Vinho Madeira.

As acções, dirigidas exclusivamente a profissionais do sector vínico Japonês terão lugar entre os dias 29 e 31 de Outubro, nas cidades de Tóquio e Osaka.

Estas acções promocionais do Vinho Madeira iniciar-se-ão amanhã, em Tóquio, desenvolvendo-se num masterclass e numa prova aberta, ambos no Arkhills Club, bem como, num Workshop no Riedel Aoyama Store.

O programa terá início às 12 horas, sendo dirigido exclusivamente a profissionais do sector vínico Japonês onde serão abordados vários temas, desde as especificidades da Região Vitícola da Madeira, onde se inclui o clima, o solo, o relevo e naturalmente a apresentação das castas que lhe dão origem, finalizando-se com uma prova comentada de vários tipos e categorias de Vinho Madeira.

Após o masterclasse terá lugar a prova aberta, entre as 13 e as 17 horas, onde os convidados poderão degustar uma grande variedade de Vinhos Madeira das cinco empresas presentes no evento. Para complementar a presença do Vinho Madeira em Tóquio serão ainda realizados com a colaboração da HBA (Hotel Bar Association) dois workshops, um ainda no dia 29 e outro no dia 30 no Riedel Aoyama Store.

No dia 31 o IVBAM dará continuidade a estas acções na cidade de Osaka, em moldes semelhantes às realizadas em Toquio, consolidando-se com um masterclasse e prova aberta, a ter lugar no Righa Royal Hotel Osaka.

De referir que os masterclasses e Workshops serão orientados por Yumi Tanabe, profunda conhecedora de vinhos a nível mundial, autora de vários livros sobre vinhos e também fundadora da ‘Escola de Vinhos da Yumi Tanabe’, tendo esta visitado inúmeras áreas vitícolas no mundo, entre elas a Região da Madeira.

Nestas acções promocionais estarão presentes dois representantes do IVBAM, bem como, as seguintes empresas: Henriques & Henriques / Justinos Madeira Wines / Madeira Wine Company / Pereira D’Oliveira e Vinhos Barbeito, tendo os seus vinhos em prova no decorrer de toda esta actividade promocional.

De realçar que fora da União Europeia o Japão ocupa o primeiro lugar na tabela das exportações, em termos de quantidade, representando um volume de 266.695,50 litros e o segundo lugar em termos de valor, 1.635.674,38 euros, no ano de 2018.

Deste modo, apresenta-se o mercado nipónico com grande representatividade na comercialização do Vinho Madeira constituindo-se estas acções uma oportunidade para a concretização de novos negócios pelos produtores de Vinho Madeira ali representados, reforçando o posicionamento que o Vinho Madeira tem vindo a alcançar naquele país.

A participação nestas acções é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.