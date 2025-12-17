Criança atropelada por carro que saía de garagem no Funchal
Uma criança de cinco anos foi atropelada, esta manhã, na Rua Pimenta de Aguiar, no Funchal.
De acordo com informações recolhidas, o acidente ocorreu pelas 9h30, quando um automóvel estava a sair de uma garagem e acabou por embater na criança, que ficou com um traumatismo numa das pernas.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro imediato à criança, que foi transportada ao hospital para receber maiores cuidados médicos.
