VIH mata menos na Região

De acordo com os indicadores do ‘Atlas Estatístico da Região Autónoma da Madeira’ relativos às diversas causas de morte, o VIH mata menos na Madeira do que em Portugal Continental e nos Açores.

“Quer para a população com menos de 65 anos, quer para aquela acima desta idade, os óbitos motivados pelo VIH em 2017, medidos através da taxa de mortalidade padronizada por cada 100.000 habitantes, são os mais baixos do país”, refere o documento lançado hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A Região Metropolitana de Lisboa é a zona do país com maior número de mortos devido ao VIH, tanto para a população com menos de 65 anos, quer para aquela acima desta idade.

Os homens são os mais afectados, com uma taxa de mortalidade acima da média nacional, ao passo que as mortes no sexo feminino devido ao VIH ficam abaixo da média nacional.