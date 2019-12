Um Natal sem formigas!

Para muitos, o Natal é a época favorita do ano. Numa quadra em que as luzes brilham e o cheiro das confecções caseiras trazem o espírito natalício, as pragas escondidas nas decorações de Natal podem num instante estragar este ambiente festivo.

Se quiser proteger a sua habitação, integre os nossos conselhos como um procedimento, para aproveitar esta temporada cheia de alegria e harmonia, mas livre de pragas, enquanto decora a sua casa e confecciona as doçarias típicas desta época.

As formigas que vemos nas cozinhas procuram alimentos que nós deixamos, os quais levam de volta ao ninho, deixando marcadores para que outras formigas as sigam. Essas formigas alimentam a rainha que detém a responsabilidade da reprodução e nunca sai do ninho. Então, para se livrar das formigas precisa de remover os alimentos que as formigas procuram.

Qual é a melhor maneira de evitar as formigas?

A melhor maneira de evitar as formigas em casa é aprender a preveni-las, o que pode ser auxiliado com a existência de um plano integrado de controlo de pragas, mas de forma especializada e contínua, será certamente a chave fundamental do sucesso pretendido. A existência de uma entidade especializada, permitirá trabalhar com o seu cenário e perfil específico, no sentido de decidir a melhor abordagem para evitar formigas e mantê-las fora da sua casa no futuro. Isso pode incluir métodos químicos, biológicos e físicos, nomeadamente tratamentos interiores e exteriores, selando e tratando pontos de entrada ao redor da sua propriedade.

O seu compromisso é também fulcral em todo o processo, ficando como sua responsabilidade manter rotinas de higienização adequadas. A maioria das espécies de formigas simplesmente entra na sua casa à procura de comida. Se elas não encontrarem o que procuram vão procurar noutro local (o que é uma boa notícia para si, mas pode ser uma má notícia para os seus vizinhos). Infelizmente, conseguir uma casa com total ausência de pragas poderá ser difícil. O que parece uma cozinha limpa à primeira vista, muitas vezes poderá não ser uma realidade, dado que podem aparecer alguns resíduos de açúcar na bancada, ou um par de migalhas que caíram atrás do fogão. Para evitar as situações anteriormente descritas, não basta limpar as superfícies visíveis regularmente, devendo-se prestar muita atenção aos rodapés, atrás de móveis e electrodomésticos, bem como a outras áreas que podem normalmente ser esquecidas no processo de higienização. Além disso, as formigas vão usar o seu lixo para alimentação própria, de modo que, a gestão de resíduos é vital para o controlo eficaz de formigas.

Remova o lixo com frequência, acondicione em dispositivos apropriados com tampa e higienize-os regularmente.

Aqui estão algumas sugestões que podem ajudar a manter as formigas fora da sua cozinha:

- Armazene os doces, como açúcar, xarope e mel em recipientes que se fecham com pressão e limpe-os para remover qualquer resíduo remanescente;

- Limpe os balcões e chão, imediatamente após derramar algo;

- Qualquer recipiente de sumo ou refrigerante vazio deve ser enxaguado antes de ser reciclado ou jogado fora;

Certifique-se de, regularmente, levar o lixo para fora;

- Verifique a bandeja de frutas - qualquer fruta mais madura vai atrair formigas;

- Mantenha a pia seca;

- Não se esqueça de restos de comida e de lavar os comedouros dos seus animais de estimação regularmente;

- Livre-se das caixas de supermercado e verifique as mercadorias que compra.

Cuidados a ter na cozinha:

- Descarte regularmente o lixo e em recipientes selados;

- Coloque as suas confecções natalícias em recipientes de plástico ou de vidro hermeticamente fechados para evitar infestações de formigas;

- Verifique as datas de validade dos ingredientes antes de usar;

- Inspeccione frequentemente o interior dos armários e despensas para garantir que estão limpas e livres de resíduos alimentares, aspirando conforme o necessário para evitar possíveis infestações;

- Limpe as embalagens e frascos depois de utilizados, certificando-se de que tanto o interior como o exterior dos frascos encontram-se limpos. Os resíduos em recipientes de mel, xarope, óleo e doces são uma atracção e fonte de alimento para as pragas, com especial incidência no que se refere às formigas.

Alguns outros esconderijos comuns:

As formigas podem facilmente encontrar uma maneira de entrar no interior da sua propriedade, até mesmo pelas fendas mais minúsculas.

Para manter as formigas no exterior, os proprietários devem tornar o exterior da casa ‘pest-proof’.

Recomendamos a vedação de qualquer fissura com silicone, reparação de furos nas janelas e portas, mantendo os ramos de árvores aparadas em redor da casa.

As formigas são consideradas uma das pragas mais difíceis de controlar, porque as suas colónias são geralmente de milhares de membros e a sua reprodução mantém-se activa todo ano.

