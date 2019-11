Um médico e um enfermeiro de família a todos os madeirenses

É um compromisso, assumido no Programa de Governo: “Assumir a meta de atribuir um médico e um enfermeiro de família a cada madeirense e porto-santense, perspetivando a cobertura universal em saúde familiar da população residente na Região Autónoma da Madeira (RAM)”, o que passa por “Compatibilizar a meta de atribuição de médico de família com o plano de acesso à gestão de vagas da formação médica na especialidade de Medicina Geral e Familiar.”

É também proposta uma alteração ao modelo de Unidades de Saúde Familiar, que teve um projecto-piloto na Ponta do Sol, um reforço do atendimento de urgências nos centros de saúde e um alargamento do funcionamento dos mesmos”.