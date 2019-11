Trânsito interrompido por 60 dias na Madalena do Mar

A partir desta terça-feira, dia 12 de Novembro e por um período de 60 dias, aproximadamente, a Estrada Municipal do Torreão, na freguesia da Madalena do Mar vai estar encerrada a todo o trânsito automóvel, informa a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

O motivo do encerramento é a demolição e reconstrução da ponte RMM4, no âmbito da empreitada de Regularização do Troço Final da Ribeira da Madalena do Mar, com o trânsito a efectuar-se noutras vias.

Como tal, o túnel da Via Expresso 3 passa a ser alternativa para as viaturas que quiserem circular naquela área, devendo os peões utilizar a ponte metálica situada a montante do restaurante ‘A Poita’.