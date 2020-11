Duas mulheres feridas em colisão no Amparo

Duas mulheres ficaram feridas, esta tarde, na sequência de um acidente de viação ocorrido no Caminho do Amparo, em São Martinho, no Funchal.

A colisão que envolveu duas viaturas, por volta das 16h30, provocou ferimentos numa rapariga com cerca de 20 anos, que se queixava de dores na cervical e no joelho. Foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Também uma mulher de 61 anos com queixas na zona do tórax foi socorrida, desta feita pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e a PSP tomou conta da ocorrência.