Tome nota da agenda desta quinta-feira

Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz

Às 09 horas, realiza-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, na autarquia local.

PS realiza conferência de imprensa junto à foz da ribeira da Tabua

O grupo parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, pelas 09h30, junto à foz da ribeira da Tabua. A iniciativa será sobre o requerimento de uma comissão de inquérito parlamentar à extracção de inertes nas ribeiras e terá como porta-voz o líder parlamentar do PS, Miguel Iglésias.

José Manuel Rodrigues recebe representantes da UGT - Madeira

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, recebe em audiência os representantes da UGT - Madeira. A iniciativa acontece, pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Seminário ACIF - ‘Mais Digital, Mais Oportunidades’

Pelas 14 horas, realiza-se o Seminário ACIF - ‘Mais Digital, Mais Oportunidades’, que decorre na Rua dos Aranhas.

Reunião de câmara

No Funchal, terá lugar, pelas 17h30, a reunião de câmara semanal, nos Paços do Concelho.

CDU em iniciativa junto à capela do Corpo Santo

A CDU organiza uma iniciativa política sobre a valorização do centro histórico do Funchal, pelas 11h30, junto à capela do Corpo Santo, na Zona Velha do Funchal, estando prevista uma declaração política de Herlanda Amado, dirigente regional e deputada da CDU à Assembleia Municipal do Funchal.

Conferência ‘Ano OE para a Eficiência Material - Economia Circular’

Realiza-se no Funchal, no Auditório do Museu Casa da Luz, a partir das 09h30, a conferência “Ano OE para a Eficiência Material – Economia Circular”, com a presença da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.

Pedro Freitas na Fnac

Pelas 19 horas, Pedro Freitas actua na Fnac e leva para cima do palco um rol de artistas convidados.

Gala anual do Atletismo da Madeira

Também a essa hora, realiza-se a gala anual do Atletismo da Madeira, no Savoy Palace. A recepção aos convidados inicia-se às 18h30.

Jantar vínico no Terreiro

Meia hora depois, acontece o jantar vínico ‘Duorum Vinhos by Terreiro’, no Restaurante Terreiro, com o enólogo Soares Franco.

Enfertuna no Largo do Corpo Santo

A Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira realiza, pelas 20 horas, uma noite de encontro, no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha.