Susana Prada visita novos balneários de apoio à praia do Porto Santo

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visita amanhã, 14 de Agosto, às 10 horas, as novas infraestruturas de apoio à praia do Porto Santo, primeiro no Ribeiro Salgado e depois nas Pedras Pretas.

Os apoios de praia são constituídos por um módulo de cabines cobertas, sobrelevadas, com uma arquitectura e materiais inspirados na envolvência, incluindo apoios sanitários, cabines de vestiário, pontos de duche e lava mãos/lava pés no exterior.

As bacias de recepção da água são providas de sistema de retenção de areias, de modo a que possa ser feita a limpeza sem o perigo de introduzir areia no sistema colector de esgoto e de se perder a areia, revela nota da Secretaria do Ambiente, referindo que os dispositivos de descarga e saída de água serão temporizados como forma de evitar o desperdício de água.

O espaço interior será iluminado naturalmente pelas aberturas da cobertura e todo o projecto teve em consideração a sustentabilidade ambiental, a eficiência de recursos hídricos e energéticos.