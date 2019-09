Sistema de alerta de aluviões e outros riscos na Madeira pronto a funcionar

Foi apresentada esta manhã o sistema de alerta de aluviões e outros riscos naturais da Ilha da Madeira que, embora já com 30 unidades espalhadas pelo território, vai precisar de mais 30, a serem instaladas no próximo ano, para que funcione na plenitude. Para já, o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), que idealizou e projectou este sistema, garante que está pronto a funcionar, papel que caberá ao Serviço Regional de Protecção Civil.

A apresentação pública ocorreu esta manhã nas instalações do LREC, tendo estado presentes o líder do Executivo regional, Miguel Albuquerque, e dois secretários regionais, Amílcar Gonçalves das Infraestruturas e Equipamentos que tutela o Laboratório, e da Saúde, que tutela a protecção civil, além de responsáveis de outras entidades, nomedamente do IPMA, chamado à conversa na apresentação por ter papel fundamental na previsão meteorológica.

O presidente do Governo Regional elogiou o LREC pelo “trabalho extraordinário na concepção e desenvolvimento” deste sistema, “naquilo que oferece à Região em termos de prevenção e garantia nas catástrofes, quer nas aluviões, quer nos incêndios”.

Um investimento global de cerca de cinco milhões de euros, co-financiado pela União Europeia (programa PO-SEUR), que contudo terá um forte pendor regional, uma vez que as câmaras de vigilância não estão previstas nos critérios de financiamento. José Pimenta de França, director do LREC, salientou que o sistema está pronto a funcionar, o que caberá ser feito pela Protecção Civil regional, liderada pelo também presente José Dias, esperando ainda a colaboração do IPMA, cujo responsável Vitor Prior também estava na sala e disponibilizou-se para colaborar mais aprofundadamente na cedência de dados que permitirão cruzar informação recolhida pelo sistema do LREC e, assim, garantir um sistema de alerta à população muito mais atempada, quiçá com algumas horas de diferença face à possível ocorrência.

Miguel Albuquerque também realçou estar disponível para falar com o ministro na República com a tutela do IPMA para que as coisas corram de forma mais célere, uma vez que o radar instalado no Porto Santo é peça fundamental neste sistema de alerta. E garante: “Não tenho nenhuma dúvida que a Madeira está mais segura, porque este é um sistema muito bem desenvolvido e com competências do próprio Laboratório.

Também necessário será a assinatura de um protocolo entre as secretarias da Saúde e Infraestruturas, por forma a definir competências entre as partes. O LREC deverá lançar amanhã um concurso público para mais cinco equipamentos de vigilância iguais ao que foi instalado no Paredão (zona do Pico do Areeiro), que monitorizarão, quando instaladas, toda a costa Oeste. No futuro, este sistema de detecção de incêndios será composto por 22 câmaras que, inclusive, permitem detecção de focos à noite ou com nuvens baixas.