SESARAM vai ter 37 novos médicos estagiários no próximo ano

A revelação é do secretário da Saúde. No próximo ano, o SESARAM vai ter 37 novos médicos estagiários (internos). Desses lugares, apenas faltam preencher 13 vagas, o que deixa Pedro Ramos satisfeito. Ainda assim, o secretário da Saúde mostra algum descontentamento por as vagas pedidas pela Madeira não terem sido todas satisfeitas.

Pedro Ramos participou, nesta manhã, na abertura das VI Jornadas do Médico Interno - Patologia Clínica, organizada por médicos do SESARAM e que decorrem no auditório da Reitoria da UMa.

O governante manifestou-se muito satisfeito pela participação de tais profissionais na vida da instituição e interpretou o envolvimento na organização das jornadas como uma demonstração da capacidade organizacional, que contribui para a “excelência” do SESARAM.

Destacando a mais-valia dos Recursos Humanos para a empresa da saúde, Pedro Ramos revelou que duas médicas vão, agora, para a reforma, mas que outras duas entram ao serviço e que será lançado concurso para a entrada de um especialista. Pedro Ramos não revelou se esse concurso se destina a permitir a entrada nos quadros da futura directora clínica.

Ainda na área dos Recursos Humanos, Pedro Ramos reafirmou que, na anterior legislatura, foram contratadas 1.291 pessoa para o SESARAM, incluindo 410 enfermeiros, a que se juntarão, até ao final deste ano, outros 58, decorrentes de um concurso de recrutamento, que está a decorrer.

O secretário da Saúde lembrou que a Madeira está a entrar num “novo ciclo político e administrativo”, que Pedro Ramos acredita vir a traduzir-se numa melhor serviço de saúde, tendo em conta a “prioridade máxima” que é dada ao sector.