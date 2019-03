SESARAM reforça equipa médica do Centro de Saúde do Porto Santo

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E) anunciou que, a partir do dia de hoje (2 de Março) 3 até ao próximo domingo (10 de Março), a prestação de cuidados de saúde no Porto Santo será reforçada com a permanência de uma médica de Medicina Geral e Familiar.

“Trata-se de um reforço importante durante esta época de Carnaval que irá permitir, em cooperação com os profissionais do centro de saúde, dar resposta favorável a todos os doentes que procurem este Serviço no Porto Santo, durante este período”, explica a nota dirigida à comunicação social.

O mesmo comunicado sublinha que “o Centro de Saúde do Porto Santo, que sofre de dupla insularidade, tem um serviço de atendimento permanente com características que o diferenciam dos demais”, garantindo o “serviço de atendimento permanente não só uma equipa médica e de enfermagem qualificada mas também um serviço de radiologia e análises clínicas em permanência, que possibilita realizar exames complementares de diagnóstico no imediato, durante as 24 horas diárias, evitando muitas vezes a transferência de doentes para o serviço de urgência hospitalar, no Funchal”.