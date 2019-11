SESARAM associa-se à Semana Mundial de Sensibilização para os Antibióticos

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E) associa-se à Semana Mundial de Sensibilização para os Antibióticos, dinamizada entre os dias 18 e 24 de Novembro, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) que engloba o Dia Europeu dos Antibióticos (assinalado no dia 18 de Novembro).

O Dia Europeu dos Antibióticos e a Semana Mundial dos Antibióticos têm por objectivo sensibilizar para a correcta utilização dos antibióticos, o que é uma responsabilidade de todos, cidadãos e profissionais de saúde envolvidos na sua prescrição e distribuição, a nível humano e animal, contribuindo para a diminuição da resistência das bactérias aos antibióticos.

As infecções associadas aos cuidados de saúde e o aumento da resistência aos antimicrobianos constituem uma preocupação crescente à escala mundial. A comemoração destas datas visa promover uma utilização adequada dos antibióticos e informar os utentes acerca dos riscos da automedicação com estes medicamentos.

No âmbito desta temática, e ciente da importância de consciencializar para esta problemática, o Grupo Coordenador do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM (GCPPCIRA), tem dinamizado acções de formação/sensibilização nas diversas unidades do SESARAM, nomeadamente nos Hospitais, nas Unidades de Cuidados Continuados e nos Serviços prestados em regime de ambulatório.

Desde há alguns anos, o SESARAM tem vindo a dirigir a sua atenção e trabalho para o uso racional de antibióticos. Entre as diferentes acções salientam-se a implementação de uma Política de Antimicrobianos em 2011, a publicação da 2ª edição do Manual de Antimicrobianos em 2016, a formação dos profissionais de saúde com os Cursos de Antimicrobianos e a implementação do Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos (PAPA).