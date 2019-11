SESARAM aposta na formação na área da comunicação em saúde

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM), através da sua Unidade de Psicologia, iniciou hoje a primeira acção de um conjunto de formações na área da comunicação em saúde.

“A dinamização destas acções visa consciencializar para a importância da comunicação adequada e eficaz, implementar estratégias comunicacionais ajustadas e eficazes e, principalmente, treinar competências comunicacionais, que potenciem a adequação, satisfação e eficácia nas relações que se estabelecem entre o profissional de saúde e o utente”, refere nota do SESARAM.

As primeiras acções deste plano decorrem hoje e amanhã e também nos dias 26 e 27 de Novembro, destinando-se exclusivamente a médicos.

Em 2020, esta acção fará parte integrante do plano formativo do SESARAM e possibilitará abranger um maior número de profissionais de saúde das várias áreas.

As acções, que decorrem no Centro de Formação do SESARAM, estão a cargo das psicólogas, Eduarda Freitas e Ana Laranjo.