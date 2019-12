Serviço Regional de Saúde tem mais 67 novos enfermeiros

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil participou hoje na cerimónia de recepção aos novos 67 enfermeiros no Serviço de Saúde da RAM, para a área hospitalar e área dos cuidados de saúde primários.

Um número de profissionais “importante” para fazer face às necessidades do sector, salientou Pedro Pamos, relembrando que em quatro anos, de 2015 a 2019, foram contratados 477 enfermeiros para o SESARAM.

A entrada destes novos enfermeiros permite a criação de um serviço de saúde “sólido, sério, responsável, humano, competente e solidário” através de “pessoas que tenham princípios e valores”, frisou o governante, salientando que a Região precisa do contributo de todos em três importantes áreas de investigação: “condições de trabalhos dos nossos profissionais, o índice de satisfação dos nossos utentes e sustentabilidade, eficiência e gestão do Serviço Regional de Saúde”.

Pedro Ramos desafiou os novos enfermeiros a participarem activamente na melhoria contínua da qualidade de cuidados de saúde prestados na RAM, pedindo para que sejam “inovadores, empreendedores e participativos”.

Relembrou que 2019 foi um ano importante para a saúde, onde todos têm uma missão no serviço público. “Os decisores têm como missão fornecer e proporcionar todas as condições necessárias para um bom desempenho de todos os grupos profissionais e quanto mais profissionais tivermos, melhor fica a nossa organização”.

Destacou os grandes desafios do SRS para os próximos anos que passam por reduzir as listas de espera, acabar com as altas problemáticas, fazer uma contínua aposta nos cuidados de saúde primários e dar a resposta necessária em termos dos cuidados continuados para o envelhecimento populacional.

Não esqueceu a chegada do novo hospital que obriga a uma aposta em termos governativos e num novo modelo de funcionamento dos serviços para que o serviço prestado possa ser mais rápido, eficaz e eficiente. Para isso muito contribuirá a formação e a diferenciação que terão grande impacto nos próximos anos.

Relembrou, por isso, aos enfermeiros que farão parte de um grupo com a responsabilidade de contribuir para acessibilidade fácil, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a reinserção social através de várias áreas de trabalho: cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados e paliativos.