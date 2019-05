Seis aviões ‘pernoitaram’ no Porto Santo devido ao vento forte na Madeira

O vento forte continua a complicar as aterragens na Madeira. Os ventos fortes impediram várias aeronaves de se aproximarem do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo durante esta manhã. A situação que teve início ao final da tarde de ontem, obrigou seis aviões a fazer ‘Night Stop’, no Porto Santo.

Um easy Jet, um Condor e um Transavia, bem como um avião da TUI estão ainda na placa da infra-estrutura aeroportuária da ilha dourada.Também o ATR 72 da Binter ficou retido na ilha dourada. Estes constrangimentos atmosféricos prejudicaram centenas de passageiros.

No caso do voo inter-ilhas, dezenas de passageiros também foram impossibilitados de viajarem para ilha da Madeira e vice-versa. Segundo apurámos, um dos passageiros afectados é o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.

Embora as previsões do IPMA continuem a indicar vento forte na zona de Santa Cruz, afectando o aeroporto, há a possibilidade de existirem “abertas” que os pilotos podem aproveitar para tentar aterrar no aeroporto da Madeira.