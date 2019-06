Segunda edição do evento ‘Músicas na Natureza’ começa hoje no Porto Santo

A segunda edição da iniciativa Músico/Cultural – ‘Música na Natureza’, no Porto Santo, realizada pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, tem o seu inicio hoje e prolonga-se até domingo.

Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, já está no Porto Santo, onde irá marcar presença neste primeiro dia do evento. Ao DIÁRIO disse que espera que as pessoas “adiram a este espectáculo de três dias, (hoje, manhã e domingo), que se realizam em sítios emblemáticos da ilha dourada”.

“No fundo, esta iniciativa visa combinar a beleza do património natural com património musical, sendo uma experiência diferente usufruir de momentos musicais em plena natureza”, referiu a governante.

Paula Cabaço revelou que gostou da primeira edição realizada no ano passado, pois muitas foram as pessoas que fizeram questão de ir ao evento, algo que a organização não estava à espera.

Para este ano, a secretária espera “que apareçam mais pessoas, pois apostamos muito na divulgação e contamos, naturalmente, com os porto-santenses e também com os turistas que estão na ilha a passar férias para usufruir destes três dias de espetáculos”.

Nesta sexta-feira, pelas 20h30, no evento realiza-se no Miradouro do Furado Norte – Moreno, no sábado, às 20h30, Miradouro das Flores, e no domingo, às 07 horas, na Pedreira do Pico da Ana Ferreira.