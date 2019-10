Secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas realiza ronda pelas principais obras em curso

De forma a inteirar-se das obras que estão no terreno, o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou, esta semana, as obras de construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge que estão na segunda fase e que irão permitir a conclusão da ligação da Estrada Regional 101, entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge. Nesta visita, o novo secretário fez-se acompanhar de vários elementos da sua Secretaria Regional, bem como da empresa responsável pela execução desta obra, a AFAVIAS.

Com uma extensão 6.000 metros, este troço rodoviário integra a rede regional de Vias Expressos, nomeadamente a VE1, situada entre Machico e São Vicente e visa a “segurança das populações”, sendo “essencial para a integração económica e social daquelas localidades”, afirmou o governante.

Os trabalhos da primeira fase da obra encontram-se concluídos desde 2010 pelo valor de 52,1 M€. Nesta segunda fase da obra, serão executados os restantes trabalhos em subterrâneo, “três obras de arte com extensões compreendidas entre os 50 e os 290 metros e três rotundas que irão permitir a ligação da Via Expresso à rede viária existente. Serão também executados trabalhos de terraplenagem, drenagem e estruturas de consolidação e suporte nos troços a céu aberto, assim como todos os trabalhos de pavimentação, sinalização e instalação dos equipamentos de iluminação, segurança, ventilação e rede de combate a incêndios”, refere nota da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI).

As obras desta 2.ª fase estão orçadas em 38,9 M€ e o Governo Regional prevê a conclusão dos trabalhos entre a Ribeira de São Jorge e São Jorge no início do segundo semestre de 2021, e o troço entre São Jorge e o Arco de São Jorge para meados de 2022.

A Via Expresso Ribeira de S. Jorge – Arco de S. Jorge

A Via Expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, que constitui um troço da Estrada Regional 101, vem concretizar a ligação entre o centro do concelho de Santana e as freguesias de São Jorge e do Arco de São Jorge, na costa norte da Madeira.

As situações de instabilidade dos taludes sobranceiros à ER 211 entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge são bem conhecidas, pelo que a conclusão deste troço viário e consequente entrada em serviço, contribuirá para uma “melhoria substancial das ligações rodoviárias da costa norte da ilha, assim como para uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes”, salienta a mesma nota, destacando a possibilidade de um incremento da actividade económica numa área com enorme potencial turístico, para além de eliminar a exposição ao perigo das quebradas a que o tráfego rodoviário na costa norte é vulnerável, bem como a encerramentos de tráfego com vista à limpeza e desobstrução da via.

Visitas de ‘reconhecimento’

Desde que tomou posse como secretário regional, Pedro Fino tem realizado diversas reuniões com vista a inteirar-se do funcionamento da Secretaria que agora tutela, quer com as diversas direções regionais, como com outros organismos que pertencem à orgânica da Secretaria, como a PATRIRAM, Sociedades de Desenvolvimento, Laboratório Regional de Engenharia Civil e as concessionárias Via Expresso e Via Litoral.