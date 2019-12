SDM entrega sexta-feira os Prémios Escolares ZFI

A SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira entrega, no próximo dia 3 de Janeiro, às 11 horas, os Prémios Escolares ZFI 2019. Trata-se da 15.ª edição que pretende apoiar e incentivar o aproveitamento escolar e contribuir para a elevação dos níveis de conhecimento dos jovens estudantes.

O leque dos prémios atribuídos contempla a entrega de oito computadores de última geração (portáteis Apple, MacBook Air) e a entrega de um cheque no valor de 2000 euros ao estudante universitário que terminou o curso com melhor média final em 2019.

A cerimónia realiza-se nos escritórios da empresa na Zona Franca Industrial (Caniçal), e contará com as presenças do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e do Secretário Regional de Educação, Jorge de Carvalho, bem como do Presidente da SDM, Paulo Prada.

Com a criação deste prémio, enquadrado na política de responsabilidade social da empresa, a SDM tem vindo a valorizar ao longo dos anos o mérito de alunos dos Ensinos Básico, Secundário e Superior, dependentes de trabalhadores de empresas na Zona Franca Industrial e das escolas do Concelho de Machico.