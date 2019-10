Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira, 25 de Outubro

Fórum Naval e exposição ‘Mar de Vida ou... Mar de Plástico?’

No âmbito das actividades de educação ambiental Bandeira Azul 2019, a Marina do Funchal e o Clube Naval do Funchal exibem, durante a manhã desta sexta-feira, a exposição ‘Mar de Vida ou... Mar de Plástico?’.

Os trabalhos foram criados pelos alunos do curso de Design da Universidade da Madeira que, em articulação com a Estação de Biologia Marinha do Funchal, colaboraram com um projecto de investigação sobre a poluição nos oceanos.

A exposição estará disponível para visita durante o Fórum Naval, um evento que decorrerá, a partir das 10 horas, na Quinta Calaça, a sede social do Clube Naval do Funchal (CNF), e que leva a debate a gestão das emoções no desporto e qualidade do mar da Madeira.

Albuquerque visita EB1/PE do Santo da Serra

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 11h30, a Escola Básica de 1.º Ciclo com Pré-escolar do Santo da Serra (Machico), que beneficiou de obras de requalificação, agora concluídas, no valor de cerca de 200 mil euros.

XII Corrida das Mulheres

Com intuito de angariar fundos para a prevenção e apoiar os doentes do cancro da mama, todos os anos, na terceira sexta-feira de Outubro, realiza-se a Corrida das Mulheres.

A prova solidária tem partida prevista às 18 horas, junto à Sé Catedral do Funchal.

O valor das inscrições será entregue ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Cidade do empreendedor

O Madeira Tecnopolo recebe até ao próximo dia 27, a sexta edição da Cidade do Empreendedor, evento organizado pela Associação de Jovens Empreendedores Madeirenses (AJEM), em parceria com a Start Up Madeira.

A feira – composta por 115 stands e reúne 120 instituições – recebe hoje a visita do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, pelas 15 horas, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, pelas 19 horas.