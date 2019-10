Rui Barreto quer mostrar os “bons exemplos” das empresas regionais

O secretário regional da Economia visitou, esta manhã, a empresa Bordal, no Funchal que considera ser um “bom exemplo” de aposta na internacionalização.

A empresa de bordados concorreu ao programa Internacionalizar 2020 e fez um investimento de 108 mil euros, na prospecção de mercados e inovação digital, além de pretender criar mais dois postos de trabalho.

“Defini um conjunto de visitas a empresas, porque acho importante conhecer melhor o tecido empresarial regional. A Bordal é uma excelente empresa regional, que tem tido um processo de inovação e criação do bordado da Madeira e está num processo de internacionalização”, explica Rui Barreto.

O secretário regional considera que este é “um bom investimento que revela que os empresários estão atentos e querem fazer crescer os seus negócios”. Barreto promete dar “todo o apoio para que mais empresas regionais possam vender mais no exterior, porque isso aumenta o volume de negócios e protege emprego na rectaguarda e criam mais emprego”.

Concurso para os transportes

À margem da visita, Rui Barreto confirmou que, no próximo ano, os preços dos transportes públicos não vão sofrer aumentos.

“As instruções que dei são no sentido da manutenção dos tarifários nos transportes urbanos e inter-urbanos, no próximo ano. No ano passado foi feita uma reforma muito significativa nos tarifários dos transportes públicos”, justifica.

No sector dos transportes terrestres, será lançado um concurso público internacional, uma imposição legal da União Europeia.

“Mantém-se um operador interno, no caso a Horários do Funchal que ficará com os transportes urbanos no Funchal e o concurso encaminhará para dois lotes, um Leste e outro a Oeste. Estamos a prepara o caderno de encargos para submeter, até ao final do ano, à Autoridade de Mobilidade e Transportes e, no próximo ano, lançarmos o concurso”, informa.