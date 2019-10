Rotary Club Machico/Santa Cruz debate mitos na alimentação

O Rotary Club Machico/Santa Cruz assinala amanhã, dia 22, o Dia Mundial da Alimentação com uma conferência sobre ‘Mitos e crenças em nutrição, desporto e medicina estética’, a cargo de João Miguel Freitas, médico e especialista em Medicina Interna.

O debate, marcado para as 20 horas, no Hotel Four Views Oasis, Caniço de Baixo, é de acesso livre e permite abordar um tema actual, numa altura em que existem muitas informações contraditórias sobre os benefícios ou malefícios de determinados comportamentos alimentares que importa clarificar e que dizem respeito à população em geral, sobretudo às que valorizam o seu bem-estar e estética.

Recorde-se que o Rotary Machico-Santa Cruz tem vindo a pautar a sua intervenção no apoio social, mas, também, como organização de profissionais, tem reforçado as acções de formação por entender que “é importante estar ligado à comunidade”, refere o presidente Rotary Club Machico Santa Cruz, António Ascensão da Trindade, salientando que tal acontece por duas vias. “Por um lado, estar próximo de profissionais que se distinguem no seu meio, despertando a sociedade para conhecer o nosso clube e a sua acção, e por outro, dar a conhecer a organização” que tem mais de 1.200 000 rotários no mundo, para que “possa aumentar o quadro social do clube”, uma vez que o apelo “está ao alcance de quem queira fomentar o companheirismo e a amizade e, com o seu tempo e saber, contribuir através da sua acção com mudanças positivas na nossa sociedade e no mundo”, refere o responsável.

Médico João Miguel Freitas

João Miguel Freitas é um jovem médico da Madeira, licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa, com mestrado em Envelhecimento Fisiológico e Medicina Estética pela Universidade de Barcelona e pós-graduado em Geriatria Clínica e em Medicina do Trabalho.

É Assistente Hospitalar de Medicina Interna, fundador do Centro Médico do Atlântico e fundador do Centro Dermo-estética avançada Corpus.