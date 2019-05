Retoma da obra da via expresso para São Jorge adiada para o fim de Junho

“O caminho do meu governo é continuar a construir a modernidade na nossa Região” assumiu Miguel Albuquerque em Santana.

Reiterou “a disponibilidade do meu governo para continuar a investir neste concelho”. Elogiou diversas instituições locais e anunciou a inclusão no próximo programa de governo a “adaptação do futuro Lar de Idosos de São Jorge”.

Em jeito de reposta aos críticos, inclusive para o seio do PSD, afirmou: “não estou nada pessimista em relação ao futuro”.

Disse também estar convencido numa inversão do ciclo da desertificação que afecta o concelho. Sobre a retoma da obra da via expresso para São Jorge, apontou nova data para o reinicio dos trabalhos: “fim de Junho”