Preços dos combustíveis continuam em queda

O Governo madeirense continua a baixar, mesmo que ligeiramente, os preços máximos de venda ao público dos três combustíveis mais consumidos, comparativamente aos valores que vigoravam até domingo à noite.

De acordo com a Portaria publicada no JORAM, desde as zero horas desta segunda-feira, a gasolina 95, o gasóleo simples e o gasóleo colorido ficaram mais baratos na Região.

Eis os preços para esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95........ € 1,478 por litro

Gasóleo rodoviário ................................ € 1,265 por litro

Gasóleo colorido e marcado .................. € 0,802 por litro

Os preços que estavam em vigor até ontem eram os seguintes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 .......€ 1,483 por litro

Gasóleo rodoviário ................................ € 1,266 por litro

Gasóleo colorido e marcado .................. € 0,803 por litro

O novo Governo faz saber que a partir de agora a competência para homologar os preços máximos de venda ao público da gasolina sem chumbo IO95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado é delegada no Director Regional Adjunto de Finanças, Rogério Gouveia e na Directora Regional da Economia e Transportes, Isabel Rodrigues, titulares dos cargos dos serviços com atribuições, respectivamente na área das finanças e da economia. Isto porque Patrícia Dantas, que antes também assinava o despacho, deixou de ser a adjunta para a Economia.