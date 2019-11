Porsche 911 penhorado a empresário madeirense foi vendido por 60 mil euros

O Porsche 911 Carrera penhorado a um empresário madeirense e que esteve à venda no site e-leiloes.pt da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução foi vendido por 60.186 euros, mais do triplo do valor de abertura. A proposta de licitação mais alta aparentemente foi feita por um médico pediatra português que exerce a sua profissão no Dubai.

Conforme o DIÁRIO noticiou na semana passada, o leilão decorria até a manhã desta quarta-feira e suscitou grande interesse, com cerca de cinco dezenas de licitações. O Porsche 911 Carrera é considerado um modelo de colecção e neste caso concreto atingiu o valor mais elevado de todos os automóveis que constavam do site e-leiloes.pt.

O referido automóvel tem matrícula de Janeiro de 1994 e do respectivo registo constam uma hipoteca ao Serviço de Finanças do Funchal e penhoras à conta de dois processos judiciais.

O mesmo empresário madeirense já teve outro automóvel de luxo em leilão online. Em 2017, as Finanças de Machico colocaram à venda um Ferrari modelo 360 Challenge. Também nessa altura

o procedimento foi muito concorrido mas a venda acabaria por ser suspensa quando a licitação ia em 137 mil euros.