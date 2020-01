Percevejos invadem a Europa!

“A existência de percevejos é um pesadelo, pois impedem que você descanse durante o período noturno, mordem, esgotam e desgastam os seus nervos. Numa manhã, poderá encontrar manchas de sangue no seu colchão e incluindo no pijama. Os Percevejos alimentam-se de sangue, seja humano ou dos seus animais domésticos”.

Testemunho de um cidadão

Os percevejos das camas são minúsculos parasitas, os quais parasitam essencialmente o Homem, contudo poderão infestar animais na procura de uma refeição sanguínea e, deste modo, permitir a continuidade do seu ciclo de vida e consequentemente a sua reprodução.

O Bed Bug ou Percevejo das Camas é reconhecidamente denominado de praga dos viajantes, dada a globalização do mundo em que vivemos, com o livre transporte de bens e pessoas, esta praga urbana identificou uma oportunidade de proliferação permanente e infesta frequentemente os quartos das habitações/edificações. A atratividade do inseto face ao ser humano, baseia-se no facto da atração comprovada pelo dióxido de carbono que exalamos, mas também pela temperatura corporal emitida e cheiro humano caraterístico.

Relativamente aos percevejos, a espécie com maior expressão consiste no Cimex lectularius, os quais tornaram a vida impossível e dramática para milhares de europeus. A presença de percevejos gera repercussões óbvias na saúde física e mental, mas também podem causar danos económicos, incluindo danos de marca significativos nos estabelecimentos que infestaram, deste modo constitui um problema de extrema gravidade para as unidades hoteleiras, mas também para os destinos onde o turismo detém elevada importância no tecido económico local.

Os percevejos foram erradicados por mais de meio século, no entanto reapareceram nos últimos 10 anos, motivado pelo aumento do turismo de massa e ao desenvolvimento de serviços de Alojamento Local. Em algumas regiões, tornou-se um problema real de saúde.

Em França entre 2016 e 2017, a associação nacional de gestores de pragas, CS3D - Chambre Syndicale Désinfection Désinsectisation Dératisation, relatou 200.000 locais infestados, divulgando ainda que em 2018, pelo menos 400.000 locais foram infestados, incluindo 100.000 na região parisiense, um aumento de 100% em dois anos.

No caso de Espanha, as empresas de controlo de pragas, observam que os pedidos para tratar com esse tipo de praga atingem até 20% de todos os serviços durante o período de Verão em áreas turísticas. O mais preocupante nos números anteriormente apresentados estão, sem dúvida, em desacordo com a realidade, pois não listam todas as intervenções, assim como as pessoas que tentam se livrar dos percevejos por conta própria.

Relativamente a Portugal, infelizmente as entidades responsáveis pelo sector do controlo de pragas urbanas, não divulgam dados sobre esta temática, contudo, todas as organizações profissionalizadas do controlo efetivo de pragas, afirmam que os números subiram exponencialmente nos últimos 5 anos e com particular incidência no período de verão.

O passo mais importante será aprender sobre o Cimex lectularius e impedi-los de introduzirem-se num local, logo deverá existir uma identificação prévia de uma infestação por percevejos, sempre com recurso ao Sistema Integrado de Controlo de Pragas Urbanas (SICPU), o qual implica métodos de intervenção distintos, tais como físicos, biológicos e químicos, permitindo atingir os melhores resultados na obtenção do seu controlo.

O SICPU conta com o conhecimento da biologia da praga, mas também uma combinação de múltiplos métodos para eliminar uma infestação com custo mínimo face ao impacto no meio ambiente e na saúde pública.

O controlo de uma infestação de percevejos necessita sempre de intervenção especializada, de uma empresa profissional e qualificada no controlo de pragas!

Conhecimento e consciência pública

A informação e a sensibilização da população é fundamental para uma gestão de pragas urbanas eficiente e bem-sucedida, tanto no que diz respeito a medidas preventivas, quanto às de controlo. A maioria das pessoas não sabe como os hábitos, comportamentos e mudanças nos seus lares podem atrair pragas urbanas e proporcionar condições de vida ideais para o desenvolvimento das mesmas. Importa referir, que as pragas podem conter agentes patogénicos, pelo que medidas básicas podem ser tidas em conta para evitar o contato com pragas, facto que deveria ser compreendido pelas entidades legalmente responsáveis, uma vez que a formação da generalidade da população não a habilita a lidar com pesticidas!

Assim, a oferta de informação ao público em geral, não é apenas uma necessidade básica, mas será economicamente vantajoso, contribuindo consideravelmente para atuar na redução dos fatores de proliferação das pragas e consequentemente na diminuição do uso abusivo de pesticidas. A informação deve ser desenvolvida para o público, para aumentar a sua consciência de como se proteger através de medidas comportamentais básicas, e não apenas pela distribuição generalizada de pesticidas à população.

A sociedade civil deverá reconhecer que a utilização de grandes quantidades de produtos químicos, implica um risco potencial para os utilizadores, saúde pública, saúde ambiental em geral e potencia o risco de contaminação ambiental.

