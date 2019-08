Pedro Ramos realça trabalho de “extrema importância” da APCM

Garantir a prestação de cuidados de saúde aos doentes com paralisia cerebral, que residem no lar da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira. É este o principal objectivo do protocolo estabelecido entre a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) e o Serviço de Saúde da RAM, E.P.E., que se realizou hoje, nas instalações daquela associação.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, revelou que existem na APCM 80 colaboradores, 50 residentes, 37 nos centros de actividades e 300 nos cuidados de saúde que são prestados naquele espaço.

“São 27 anos extrema importância na Região Autónoma da Madeira, talvez tão importantes como os 43 anos de autonomia que nós tivemos, que continuamos a ter e que queremos continuar a ter”, referiu.

O governante destacou o facto de o trabalho destas associações serem fundamentais, na medida em que o Governo Regional não pode “acudir sozinho a todas as necessidades”.

Pedro Ramos frisou que “os cuidados de saúde sempre foram uma prioridade”, tendo realçado o facto de ter havido uma evolução no Serviço Regional de Saúde, fundamental no apoio aos utentes.