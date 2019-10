Pedro Ramos acompanha vacinação contra a gripe no Centro de Saúde do Bom Jesus

No âmbito da campanha de vacinação contra a Gripe, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita, amanhã (17 de Outubro), pelas 11 horas, o Centro de Saúde do Bom Jesus (3º piso), onde irá contactar com os profissionais de saúde e utentes.

Ao abrigo desta campanha o Serviço de Saúde da Região tem disponível cerca de 39 mil vacinas, sendo que desde o passado dia 14 de Outubro já é possível fazer a vacina contra a gripe nos Centros de Saúde da RAM.

Nos centros de saúde a vacina é gratuita para cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, pessoas com doenças crónicas específicas e imunodeprimidas, as grávidas, os profissionais de saúde do sector público e bombeiros.

As vacinas estão também disponíveis nas farmácias comunitárias para dispensa mediante prescrição médica, com comparticipação, aos cidadãos que não se incluírem nos grupos de vacinação gratuita.

Em Portugal e na Região Autónoma da Madeira as vacinas disponíveis são tetravalentes, inclui protecção contra 4 tipos de vírus da gripe (2 do tipo A e 2 do tipo B).

O Serviço Regional de Saúde deixa alinda o alerta: “A gripe é uma infecção viral contagiosa que, habitualmente, evolui espontaneamente para a cura. Em situações especiais, podem ocorrer complicações graves. A vacinação é a melhor forma de prevenção, pelo que anualmente é desenvolvida uma campanha de vacinação contra a gripe, destinada aos grupos com maior risco de complicações e a profissionais que estão em contacto com pessoas vulneráveis”.