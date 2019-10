O grupo parlamentar do PS-Madeira estará representado na tomada de posse do Governo da República, que decorre amanhã, sábado. Paulo Cafôfo e Miguel Iglésias, presidente do grupo parlamentar, serão os representantes do partido nesta cerimónia.

De recordar que o XXII Governo Constitucional toma posse no Palácio da Ajuda, a partir das 10h30 deste sábado. De seguida, realiza-se o Conselho de Ministros.