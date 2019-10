Outono com cheirinho a Verão

Períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado do quadrante Sul e pequena subida de temperatura mínima. É este o quadro pintado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje para a Madeira. No Funchal as previsões são idênticas, com a mínima hoje de 20ºC e máxima de 24ºC, valores de referência também para Câmara de Lobos e Caniçal.

A Ponta do Pargo vai apresentar-se com temperaturas entre os 17ºC e 24ºC; Porto Santo entre os 18ºC e os 24ºC; Machico, Santa Cruz e Porto Moniz entre os 19ºC e os 24ºC. O Lugar de Baixo será o mais quente, estará entre os 20ºC e os 26ºC; e são Vicente o mais fresco, entre os 15ºC e os 23ºC, a par de Santana, nesta sexta-feira com mínima de 16ºC e máxima de 22ºC.

O mar mantém-se nos 22/23ºC, a Norte com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros. A Sul serão de Sul/Sudoeste com 1 metro de altura.