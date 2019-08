Nuvens ficam-se pelo Norte

Períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Norte são as previsões para hoje para a Região divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No Funchal o dia será de poucas nuvens, com vento a não chegar aos 15 km/h. A temperatura máxima será de 26ºC.

No Porto Santo estará ligeiramente mais fresco, com 25ºC de máxima. O mesmo acontece em Porto Moniz, Ponta do Pargo e Câmara de Lobos. São Vicente, Machico, Lugar de Baixo e Santa Cruz chegam todos aos 26ºC na parte mais quente do dia. Santana e caniçal ficam-se pelos 24ºC.

A temperatura da água do mar mantém-se nos 21/23ºC, hoje quase um poço, com ondas inferiores a um metro na costa Sul e com 1 a 1,5 metros na costa Norte.

A Madeira e o Porto Santo continuam com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, com índice nível 8 e 9, respectivamente, pelo que é recomendado o uso de protecção e evitar a exposição das crianças ao sol.