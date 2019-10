Nó de entrada para a via rápida em Gaula encerrado ao trânsito esta quinta-feira

A Vialitoral - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de entrada para a Via Rápida (VR1) no nó 18 (Gaula) no sentido Funchal – Machico, no dia de 31 de Outubro, quinta-feira, das 9 às 18 horas.

Sugere como alternativa aos utentes seguir para a entrada da Via Rápida (VR1) em direcção ao nó anterior (nó 17-Porto Novo), onde deverá sair, retomando a Via Rápida (VR1) em direcção a Machico.

“Agradecemos desde já a compreensão dos senhores utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local”, diz através de uma nota de imprensa.