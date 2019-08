Negociação está “muito avançada” com a Ryanair

Está numa fase “muito avançada” a negociação entre o Governo Regional e a Ryanair para que a low cost irlandesa venha voar para a Região como companhia de ligação entre a Madeira e o continente, revelou a secretária regional do Turismo e Cultura esta manhã à margem da apresentação da Festa do Vinho. Paula Cabaço disse que o Governo está “muito empenhado” e que as negociações decorrem há meses.

“Temos sido cautelosos e reservados em relação à comunicação que temos efectuado por várias razões: primeiro em respeito pelos envolvidos no processo negocial; segundo porque são negociações muito complexas e demoradas”, justificou, revelando que tem havido reuniões regulares, encontros em Dublin e também em Lisboa. No entanto, Paula Cabaço não se comprometeu com datas. “Aquilo que vos posso dizer nesta fase é que as negociações estão avançadas, temos vindo a reunir com regularidade e naturalmente que temos esperança que cheguem a bom porto”, disse. A secretária tem esperança de poder dar notícias sobre este processo muito brevemente.