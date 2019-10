“Não vale a pena esconder a pobreza, o problema existe e todos devem assumir a realidade”, repto deixado pelo autarca de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, na abertura do I Fórum de Intervenção Social, subordinado ao tema ‘Modelos e Práticas Inclusivas’, que acontece no concelho.

Pedro Coelho disse ainda, durante o seu discurso, na abertura do evento, que “muitas vezes os políticos não gostam de falar de pobreza, não gostam de falar de miséria, muitas vezes, mostrando as coisas boas e escondendo as coisas menos boas que existem em termos nacionais, regionais e locais. Mas não vale a pena esconder o problema, porque ele existe”.

O autarca defende a necessidade de medidas concretas que visam combater a pobreza e a exclusão social e refere mesmo que Câmara de Lobos está disponível para acolher essas medidas.

“Recentemente, tive uma reunião com um responsável político que queria fazer um projecto piloto com a Câmara Municipal, em pareceria com a rede europeia anti-pobreza, e eu acedi logo”, deu como exemplo.

Pedro Coelho defende mesmo que “Câmara de Lobos se quer com outra dinâmica e se não tivermos políticas de integração vamos ter problemas, fracturas sociais e conflitualidade social”.

“Não vale a pena esconder o problema, temos de combatê-lo e enquanto autarca acho que devo fazê-lo, até porque se não o combater, é uma perda de oportunidade que temos, porque o problema existe”, vincou.