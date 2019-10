Miguel Albuquerque quer atrair novos quadros para o PSD/M

Em mais um encontro com os Militantes, desta feita em Santa Cruz, Miguel Albuquerque sublinhou a necessidade do PSD/M adaptar-se aos novos tempos e atrair as novas gerações, como forma de garantir a manutenção “de um Partido que é vencedor ha 43 anos e que ainda tem muito a fazer pela Madeira”.

Um objetivo que o líder dos Social-democratas considera primordial nesta nova fase e após as três vitórias eleitorais alcançadas, feito que foi lembrado na sua intervenção, como forma de agradecimento e de reconhecimento público a todos os Militantes e a todas as estruturas do PSD/M que contribuíram, ativamente, para estes resultados.

“Os nossos Militantes demonstraram, mais uma vez este ano, a sua força, o seu trabalho e a sua capacidade de resistência ao serviço do Partido e da Região”, vincou, lembrando que é precisamente esta entrega e este empenho que distingue os Social-democratas dos demais.

Albuquerque que, na ocasião, reafirmou a recuperação do eleitorado do PSD/M no concelho de Santa Cruz, conforme expresso nos resultados obtidos nas Eleições, “trabalho esse que deve, agora, ser continuado e reforçado, rumo às autárquicas, até para garantirmos que todo o esforço levado a cabo ganhe maior consistência a médio prazo e quando enfrentarmos os novos desafios eleitorais de 2021”.

Sublinhando que o seu Partido enfrentou, em 2019, as Eleições mais difíceis da sua história, o Líder dos Social-democratas aludiu, ainda, ao passado e às mudanças que o PSD/M promoveu, na governação, frisando “que é com todos e, especialmente, com as novas gerações” que essa mudança deve continuar a ser feita.

Para tal, reforçou, “precisamos de captar novos quadros e novos elementos que estejam disponíveis para contribuir nesta luta, a favor dos Madeirenses e Porto-santenses, nos onze concelhos da Região”.

Refira-se que este foi o terceiro encontro realizado, depois da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos, numa ronda que irá envolver todos os concelhos da Região.