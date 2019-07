Marina do Funchal realizou acção de limpeza

A Marina do Funchal realizou, no passado sábado 27 de Julho, uma limpeza de mar à superfície utilizando meios ecológicos.

Esta actividade inserida no âmbito do programa Bandeira Azul da Marina do Funchal para 2019, teve como objectivo alertar todos os utentes da Marina para a temática da poluição no mar, em especial para os plásticos e para os malefícios que provocam às espécies marinhas e não só. Teve também como objectivo alertar, os utentes, para a importância de usar os meios e métodos ecológicos, não só no mar mas também no seu dia-a-dia.

Os cerca de 25 participantes na actividade puderam desfrutar de um percurso muito agradável realizado de forma divertida entre a Marina do Funchal e o Clube Naval do Funchal, Quinta Calaça, utilizando caiaques para recolher o lixo.

Todo o lixo recolhido, na operação, será objecto de análise e posteriormente encaminhado para reciclagem.

Esta actividade foi realizada pela Marina do Funchal, em parceria com o Clube Naval do Funchal e com a Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), e contou com a presença da Directora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Paula Menezes, a Vice-presidente do Clube Naval do Funchal, Maria Livramento, a Secretaria da Direcção também do Clube Naval do Funchal, Ana Cristina Quaresma Nunes e o Vice-Presidente da Marina do Funchal, Adelino Ferreira.