Major-General exonerado mantém silêncio

O major-general Carlos Perestrelo, que ontem ao final do dia acabou por ser exonerado do cargo de comandante da Zona Militar da Madeira, depois de ter sido afastado, durante a manhã, do cargo de comandante Operacional da Madeira (representante máximo dos três ramos das Forças Armadas na Região), “para já”, recusa comentar o seu afastamento.

Ontem ao final da tarde, entre a cerimónia do arriar da Bandeira Nacional no Palácio de São Lourenço (18 horas) e o Concerto da Banda Militar da Madeira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (18h30), alusivos às comemorações do Dia do Exército, o major-general, que se fez acompanhar em ambos os eventos do Representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, recusou prestar declarações quando interpelado pelo DIÁRIO, alegando então estar ainda em funções de comando. “Como ainda sou comandante da Zona (Militar da Madeira) não vou fazer qualquer comentário” respondeu.

Admitiu reagir “à posteriori” depois de cessar funções. A verdade é que não tardou muito até ser oficializado da decisão do Exército de o afastar também do cargo de comandante da Zona Militar da Madeira.

Agora que está ‘livre’ dos dois cargos de comando que exercia na Região, esta manhã procuramos obter a reacção do Major-General Carlos Perestrelo, que voltou a recusar falar do assunto, por entender que ainda não é o momento oportuno. Reiterou que irá falar deste ‘seu’ caso, mas em data que considerar oportuna quando entender que o deve fazer.

Recorde-se que Carlos Perestrelo foi “exonerado por conveniência de funções”, na sequência das notícias, avançadas pelo DIÁRIO nas edições de 23 e 24 de Outubro, que davam conta do disparo de salvas por civis, nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra. Notícia que o DIÁRIO avançou em primeira mão e que marcou a actualidade nacional. Conforme avançámos na edição de ontem, o Contra-Almirante João Dores Aresta é o novo Comandante Operacional da Madeira (COM), tendo chegado à Região já na tarde desta quinta-feira.