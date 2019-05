Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição impressa do DIÁRIO deste domingo saiba que mais de 600 madeirenses têm testamento vital.

O tema que faz manchete no nosso matutino dá conta que são mais as mulheres do que os homens a manifestar que tipo de tratamento ou de cuidados de saúde pretendem receber no final da vida, quando estiverem incapazes de expressar a sua vontade. Matéria para ler nas páginas 8 e 9.

Já com grande destaque fotográfico surgem os clássicos que ‘envaideceram’ a Avenida do Mar. Turistas e visitantes ficaram ‘babados’ com a qualidade e história motriz apresentada no ‘Madeira Classic - Car Revival’, evento que juntou 450 veículos de outros tempos no Funchal. Noutro campo, o desportivo, destaque ainda para o Sporting que conquistou a Taça de Portugal em jogo sofrido.

‘Folclore é património em risco’ também merece chamada de primeira capa. A certificação do traje regional e a inclusão do tema nas escolas são reivindicações no Dia Nacional do Folclore Português, efeméride que se comemora precisamente hoje.

No campo político houve propaganda em dia de reflexão e só podia dar ‘barulho’. A Câmara do Funchal admitiu retirar cartazes, o PSD reagiu com queixa à CNE e o PS respondeu com processo por violação à lei eleitoral. Em dia de eleições europeias, saiba que há cadernos eleitorais disponíveis por ordem alfabética.

Por fim, ‘Florestas’ não autorizam tosquias no Paul da Serra é também motivo de evidência nesta edição do DIÁRIO.

