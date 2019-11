Madeira vai criar uma agenda de negociação orçamental para a saúde

“Criar uma agenda de negociação orçamental, a nível nacional, que permita minimizar os custos de insularidade e a necessidade de assegurar as respostas de fim de linha dos hospitais do SRS”. Esta é uma das proposta do programa de Governo, que dedica ao tema do financiamento várias paginas.

Trata-se de uma das áreas mais desenvolvidas, assumido quase a forma de um plano.

Nos próximos quatros anos, as tecnologias de comunicação e de informação devem ganhar espaço no sistema de saúde, tanto para relação com os utentes, como ao nível organizal.

O Governo também propõe a criação de um Observatório do Sistema Regional de Saúde.