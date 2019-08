Madeira Parques Empresarial coloca pavilhões à venda

As empresas que operam nos Parques Empresarias da Madeira podem, a partir de agora, comprar os terrenos e os pavilhões onde exercem a sua actividade. Uma forma de atrair mais empresários para estes espaços que até agora funcionavam apenas em regime de aluguer e têm registado grande procura por parte dos empresários.

Pedro Calado, vice-presidente do Governo, salientou hoje no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, que o processo de legalização dos terrenos vem facilitar a vida dos empresários que optem por estes espaços com “infraestruturas criadas, boa rede de acessibilidades e crescimento económico”, estando disponíveis para venda.

O governante salientou o investimento do Madeira Parques Empresariais nos Parques de Câmara de Lobos e da Camacha, no valor de 2.6 milhões de euros, para a construção de 21 novos pavilhões que estarão disponíveis aos empresários.

Em termos gerais, os Parques Empresariais da Madeira têm, segundo Pedro Calado, uma taxa de ocupação que chega quase aos 60%, havendo alguns que se encontram “praticamente ocupados”, referindo-se aos da Cancela, Camacha, C. Lobos, Calheta e Machico.

Relembrou que há 15 ou 20 anos, quando este projecto começou a ganhar forma, havia uma “relutância por parte dos empresários em instalar-se nestes espaços”, mas actualmente, com a criação de infraestruturas, rede viária e acessibilidades melhoradas, “criaram-se condições, os empresários foram ganhando confiança e viram as vantagens de estar num parque empresarial”, falando num processo “normal de confiança, credibilidade e crescimento”.

Um pavilhão destes pode custar entre 400 e 700 euros por mês em arrendamento, dependendo da área (150 m/2 ou 250/m2). A aquisição do terreno e do pavilhão poderá custar 140 a 160 mil euros, valores que o governante considera “justos” pelo tipo de infraestruturas e por estar abaixo dos valores praticados nos centros das cidades.

O governante visitou a construção de 15 novos pavilhões no Parque Empresarial de Câmara de Lobos que serão entregues em finais de Outubro a novas empresas.