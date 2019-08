Madeira desenvolve estudo do ciclo de vida e ensaio de cultura das lapas

A Madeira iniciou no dia 1 de Agosto, um novo projecto de investigação que visa aprofundar o conhecimento sobre o ciclo de vida de espécies de lapas da Madeira, com vista à realização de experiências de cultura.

Este projecto, denominado ‘LAR – Lapas em Aquacultura Regional’, será cofinanciado pelo Programa PROCiência 2020, que no Sistema de Incentivos à Produção de Conhecimento Científico e Tecnológico da Região Autónoma da Madeira, tem como eixo prioritário “Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação”. O investimento elegível aprovado ascende a um milhão de euros.

A empresa Go Limpets é a entidade coordenadora do projecto que tem como parceiro científico a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação (ARDITI). Os trabalhos de investigação irão decorrer no Centro de Maricultura da Calheta, da Direcção Regional de Pescas.

Aos estudos de biologia das espécies a realizar, seguir-se-ão experiências em laboratório que permitam estabelecer as melhores condições zootécnicas para a manutenção, reprodução e crescimento de lapas em cativeiro e desenvolver os protocolos necessários para a sua produção em larga escala. Para esse efeito, o programa de trabalhos prevê a construção de uma maternidade para a produção de larvas de lapas e diversos ensaios de cultura de indivíduos juvenis até ao tamanho adulto.

Segundo a ARDITI, este é um projecto que promove a investigação do ciclo de vida das lapas e o potencial desenvolvimento industrial do cultivo desta espécie, de grande consumo regional assegurado e com possibilidade de exportação.