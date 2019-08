Luís Teixeira é substituto de Emanuel Câmara

O actual vice-presidente, Luís Teixeira, vai assumir a presidência da Câmara Municipal do Porto Moniz até dia 22 de Setembro, altura em que vigorará a suspensão do mandato de Emanuel Câmara que, por ser candidato às eleições regionais, a lei obriga que interrompa ou renuncie o exercício de funções na edilidade. Será até 22 de Setembro, adiantou, esta tarde, uma fonte do município, “porque no dia seguinte volta tudo à normalidade”, ou seja Emanuel Câmara estará de volta, garantiu.

Outra novidade no elenco autárquico socialista é a passagem de Miguel Lima para a vereação. O arquitecto era chefe de gabinete deixa de o ser durante um mês.

Nestas trocas existe outra mexida. Nélio Sequeira que era o número três da hierarquia do município passa a segundo e Graciela Silva que era quarta sobe um lugar. Tudo em conformidade com aquilo que foi a lista do PS apresentada às eleições autárquicas de 2017.