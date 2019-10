Justiça pede explicações à CMF sobre Fórum Madeira

O Tribunal Administrativo e Fiscal afirma que a construção do centro comercial Fórum Madeira e do complexo habitacional afecto não cumpriram com os limites fixados no Plano Director Municipal. A Câmara Municipal do Funchal confirma que o licenciamento da infra-estrutura pode ser considerado nulo. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Nesta edição, voltamos a abordar a controvérsia em torno do general Perestrelo, afastado do Comando Operacional da Madeira e da Zona Militar da Madeira. Na página 3 falamos da sua substituição, em menos de 24 horas, por Dores Aresta, no Comando Operacional da Madeira.

Nesta edição, saiba na página 2 que a Falcoaria madeirense ‘voa’ para o continente. A empresa ‘TFalcon’ acaba de fechar contrato com cinco espaços comerciais.

Já no desporto, damos a conhecer as equipas do Regional, que arranca já no próximo domingo. Entre as páginas 15 e 17 pode ficar a conhecer todos os planteis.

Por fim, a nossa primeira página aborda também a Justiça e a notícia que consta da página 6. Um antigo emigrante está preso por incendiar cinco carros.

