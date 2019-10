Jorge Carvalho entrega prémios de mérito a alunos da Ribeira Brava

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, entregou Prémios de Mérito a alunos da Ribeira Brava, numa cerimónia realizada esta manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Nesta iniciativa do Município foram premiados 26 alunos que se distinguiram pelos resultados académicos no último ano lectivo. Para além de um diploma, os estudantes receberam também prémios monetários: 50 euros para os alunos do 1.º ciclo, 100 euros para os de 2.º ciclo, 150 euros para os de 3.º ciclo e 200 euros para os do ensino secundário.