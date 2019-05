Jantar de beneficência une o desejo da vida com o mar

Com o número crescente de cancros associados ao meio-ambiente, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em conjunto com o Clube Naval do Funchal, promoveu ontem um evento de beneficência para angariar fundos para a instituição.

O jantar foi iniciado com uma apresentação de Carlos Andrade. O discurso teve como tema principal o mar, na qual abordou questões como a importância deste na sociedade e como os microrganismos presentes no mesmo afetam diretamente a saúde da população. Em paralelo estavam em exposição vários trabalhos realizados pelos alunos do 5°ano da Escola Básica 2° e 3° ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro. Trabalhos de artes plásticas que tinham como temática a plasticologia marítima. Segundo a professora Rita Lucília, o principal objectivo é consciencializar as pessoas sobre este problema iminente e que afeta todo o meio-ambiente, tal como alertar a população para a urgência da conservação dos oceanos e da vida marítima. Os alunos intervieram directamente no meio recolhendo o lixo, sobretudo plásticos, numa praia urbana da cidade do Funchal. O material recolhido foi depois utilizado para fazer as mais diversas obras.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro alia-se assim a esta causa, para promover a consciencialização da população em relação ao papel que o mar tem na vida terrestre.